https://news.day.az/sport/1708024.html Сияна Василева проведет курсы в Каире Египетская федерация гимнастики готовится к организации курса по художественной гимнастике, который пройдет 6-7 декабря в зале Каирского стадиона.
Сияна Василева проведет курсы в Каире
Египетская федерация гимнастики готовится к организации курса по художественной гимнастике, который пройдет 6-7 декабря в зале Каирского стадиона.
Как передает İdman.biz, курс является частью плана по улучшению технической квалификации тренеров и спортсменов на местном и мировом уровнях в сочетании с новейшей информацией и международным опытом.
В качестве одного из лекторов курса выступит тренер сборной Азербайджана по групповым упражнениям Сияна Василева, входящая в Комитет атлетов при Международной федерации гимнастики (FIG).
Также ожидается участие олимпийской чемпионки Дарьи Варфоломеев (Германия).
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