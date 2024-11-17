Сияна Василева проведет курсы в Каире

Египетская федерация гимнастики готовится к организации курса по художественной гимнастике, который пройдет 6-7 декабря в зале Каирского стадиона.

Как передает İdman.biz, курс является частью плана по улучшению технической квалификации тренеров и спортсменов на местном и мировом уровнях в сочетании с новейшей информацией и международным опытом.

В качестве одного из лекторов курса выступит тренер сборной Азербайджана по групповым упражнениям Сияна Василева, входящая в Комитет атлетов при Международной федерации гимнастики (FIG).

Также ожидается участие олимпийской чемпионки Дарьи Варфоломеев (Германия).