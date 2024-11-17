https://news.day.az/officialchronicle/1708030.html Президент Ильхам Алиев встретился с президентами международных федераций каноэ, гребного спорта и гребли на лодках «Дракон» - ФОТО 17 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Международной федерации каноэ Томасом Конецко, президентом Международной федерации гребного спорта Жан-Кристофом Ролланом и президентом Международной федерации гребли на лодках «Дракон» Клаудио Шерми.
Президент Ильхам Алиев встретился с президентами международных федераций каноэ, гребного спорта и гребли на лодках «Дракон» - ФОТО
17 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Международной федерации каноэ Томасом Конецко, президентом Международной федерации гребного спорта Жан-Кристофом Ролланом и президентом Международной федерации гребли на лодках "Дракон" Клаудио Шерми.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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