https://news.day.az/world/1707983.html В Турции неизвестные напали на машину полиции В Стамбуле неизвестные забросали автомобиль полиции коктейлями Молотова и взрывчаткой. Об этом сообщает издание Сumhuriyet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Изначально сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, где, как сообщили в вызове, происходил несанкционированный сбор людей.
В Турции неизвестные напали на машину полиции
В Стамбуле неизвестные забросали автомобиль полиции коктейлями Молотова и взрывчаткой. Об этом сообщает издание Сumhuriyet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Изначально сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, где, как сообщили в вызове, происходил несанкционированный сбор людей. Полицейские приказали собравшимся разойтись. В ответ в правоохранителей полетели коктейль Молотова и самодельная взрывчатка. Подозреваемые скрылись с места.
В результате нападения никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции ведут расследование.
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