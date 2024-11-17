В Турции неизвестные напали на машину полиции

В Стамбуле неизвестные забросали автомобиль полиции коктейлями Молотова и взрывчаткой. Об этом сообщает издание Сumhuriyet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изначально сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, где, как сообщили в вызове, происходил несанкционированный сбор людей. Полицейские приказали собравшимся разойтись. В ответ в правоохранителей полетели коктейль Молотова и самодельная взрывчатка. Подозреваемые скрылись с места.

В результате нападения никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции ведут расследование.