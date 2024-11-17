COP for Hope: На COP29 уже достигнуты важные результаты

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Сегодняшний собеседник - специальный посланник Израиля по вопросам изменения климата и устойчивого развития посол Гидеон Бехар.

Как передает Day.Az, в эксклюзивном интервью Trend на полях COP29 посол Г.Бехар отметил, что конференция проходит очень успешно.

"Мы стали свидетелями важного достижения уже в первый день конференции с подписанием соглашения по статье 6.4, которая касается углеродных рынков", - сказал посол Бехар. "Мы высоко ценим роль Азербайджана в этом успехе, а также исключительное гостеприимство, оказанное правительством и народом Азербайджана участникам из почти 200 стран".

Посол Бехар выразил надежду на принятие эффективного финансового механизма в рамках COP29, подчеркнув растущую необходимость увеличения климатического финансирования, особенно для развивающихся и небольших островных государств, уже сталкивающихся с последствиями изменения климата.

"Этот год стал самым жарким за всю историю наблюдений, а последние десять лет - самыми теплыми. Мы должны действовать сейчас. Мы надеемся на решительные меры по смягчению последствий изменения климата и завершение работы над механизмом углеродных рынков на этой конференции", - отметил он.

Посол призвал к коллективным действиям, подчеркнув необходимость участия стран, многосторонних банков развития, международных финансовых систем и частного сектора. Говоря об инновациях, он выделил израильскую делегацию, представленную 20 стартапами, которые предлагают передовые решения в таких сферах, как водоснабжение, сельское хозяйство, продовольственная безопасность и возобновляемая энергия.

"Один из израильских стартапов производит воду из воздуха, другой перерабатывает несортовые сельскохозяйственные продукты, предотвращая их выброс и связанные с этим эмиссии. Третий занимается восстановлением водно-болотных угодий для улавливания CO2 из атмосферы", - объяснил он.

Посол также отметил прочное сотрудничество между Израилем и Азербайджаном, приведя примеры партнерства в управлении водными ресурсами, возобновляемой энергетике и аграрных инновациях. "Израильская компания Mekorot консультирует правительство Азербайджана, а наш академический обмен включает филиал израильского Института Технион здесь", - добавил он.

Гидеон Бехар сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании между Израилем и Азербайджаном в области климатического образования. Программа направлена на обучение школьников вопросам изменения климата и потенциально может быть расширена на региональный уровень. "Это сотрудничество отражает тесную дружбу и союз наших стран, и мы стремимся его углублять", - подчеркнул он.

По словам посла, сильнейший вклад Израиля в борьбу с климатическим кризисом - это инновации. "В Израиле насчитывается около 1 300 компаний и стартапов, работающих в области климатических технологий. Они предлагают решения для улавливания углерода, повышения энергоэффективности и управления водными ресурсами. Мы надеемся на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в этих направлениях", - отметил он.

Подчеркнув всю серьезность климатического кризиса, он заключил: "Это решающее десятилетие. Если мы не начнем действовать сейчас, мы рискуем достичь точки невозврата. Сокращение выбросов, переход к возобновляемым источникам энергии, масштабирование климатического финансирования и инвестирование в инновации - это не только экологическая необходимость, но и возможности для роста и сотрудничества".