Kia Sorento 2024 кардинально изменил дизайн

Вчера появилось первое тизерное изображение нового Kia Sorento 2024, а сегодня компания опубликовала официальные рендеры, которые демонстрируют внедорожник во всей красе. Самое интересное - несмотря на радикальную смену дизайна Sorento остался прежним: то есть изменилась лишь часть кузовных панелей и элементов салона, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Спереди новое все: капот с размещенным на нем логотипом, Т-образные фары, решетка радиатора и бампер. Задняя часть обновилась в меньшей степени, но, например, можно отметить фонари с новой графикой. А еще у внедорожника колесные диски с новым дизайном.

Интерьер выглядит знакомо, но есть изменения на передней панели. Например, вертикальных дефлекторов вентиляции больше нет, а блок управления системой климат контроля теперь выполнен как у Kia EV6 и Sportage.

Больше подробностей будет раскрыто в августе, но в техническом плане особых изменений не ожидается.