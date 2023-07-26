Kia Sorento 2024 кардинально изменил дизайн
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Вчера появилось первое тизерное изображение нового Kia Sorento 2024, а сегодня компания опубликовала официальные рендеры, которые демонстрируют внедорожник во всей красе. Самое интересное - несмотря на радикальную смену дизайна Sorento остался прежним: то есть изменилась лишь часть кузовных панелей и элементов салона, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Это совершенно новый Kia Sorento 2024. Первые официальные изображения демонстрируют кардинальное изменение дизайна

Спереди новое все: капот с размещенным на нем логотипом, Т-образные фары, решетка радиатора и бампер. Задняя часть обновилась в меньшей степени, но, например, можно отметить фонари с новой графикой. А еще у внедорожника колесные диски с новым дизайном.

Это совершенно новый Kia Sorento 2024. Первые официальные изображения демонстрируют кардинальное изменение дизайна

Это совершенно новый Kia Sorento 2024. Первые официальные изображения демонстрируют кардинальное изменение дизайна

Интерьер выглядит знакомо, но есть изменения на передней панели. Например, вертикальных дефлекторов вентиляции больше нет, а блок управления системой климат контроля теперь выполнен как у Kia EV6 и Sportage.

Это совершенно новый Kia Sorento 2024. Первые официальные изображения демонстрируют кардинальное изменение дизайна

Это совершенно новый Kia Sorento 2024. Первые официальные изображения демонстрируют кардинальное изменение дизайна

Больше подробностей будет раскрыто в августе, но в техническом плане особых изменений не ожидается.