В Германии нашли заброшенный автосалон Lada и Kia

Авторы YouTube-канала Forgotten Buildings опубликовали ролик с заброшенным дилерским центром в Германии. На видео показан немецкий автосалон, который первоначально продавал автомобили Lada, но затем перешел на Kia. При салоне работал автосервис, в котором обслуживали машины разных марок, в частности Volkswagen и Nissan: все их можно увидеть в ролике.

По легенде, автомобильный комплекс - это бывший семейный бизнес, который принадлежал двум братьям. Около 15 лет назад они поссорились и закрыли салон. Однако сервисный центр продолжал работать вплоть до 16 декабря 2019 года. Эта дата так и осталась открытой на забытом в сервисе календаре.

На видео попадает минивэн Kia Carnival 2000-х годов выпуска без пробега. По всей видимости, этот автомобиль стоит там с тех времен, когда он еще был новым. Также можно увидеть более современные автомобили, например, Kia Cee'd, выпускающийся с 2012 году. Наверное, этот автомобиль принадлежал клиенту сервиса.



На стенах внутри здания сохранились старые плакаты, в том числе рекламные с изображением Lada Samara (ВАЗ-2108 и 2109). На видео попадают и рекламные брошюры для старых моделей Kia: Clarus, Magentis и Sorento, а также стопка листовок с изображениями Lada Niva.