Tesla выпустит упрощенную версию Model 3

Подробностей о такой Model 3 инсайдеры пока не раскрывают. Скорее всего, новая базовая версия электрокара будет иметь задний привод и утратит ряд комфортных опций. Так, Tesla наверняка лишит сиденья вентиляции, заменит кожзам в отделке на ткань и уменьшит количество динамиков аудиосистемы. Возможно, даунгрейд коснется и емкости тяговой батареи, что повлияет на запас хода.

Относительно доступный вариант должен появиться и в гамме новой Tesla Model Y. Ожидается, что он будет примерно на 20 процентов дешевле нынешней начальной версии электрокросса.

Однако проект уже столкнулся со сложностями: производство в США должно было стартовать в начале следующего года, но Reuters пишет, что запуск по неизвестным причинам отложен на несколько месяцев. "Дешевую" Model Y планируют выпустить на рынки Китая и Европы. Начнется ли вовремя китайское производство, пока неясно.

А вот проект электрокара стоимостью меньше 25 тысяч долларов, который Маск анонсировал в 2018 году, Tesla свернула. Миллиардер заявил, что это "бессмысленно", если машина не будет полностью автономной.