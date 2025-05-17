Great Wall скорее умрет, чем будет выпускать гибриды а-ля LiXiang. На автосалоне в Шанхае старший вице-президент концерна Му Фэн выступил с резким заявлением. Топ-менеджер высказался против автомобилей с топливным удлинителем хода (range extender): по мнению Great Wall, концепция не совместима с долгосрочной стратегией развития компании. Последовательные гибриды считают "псевдоэлектрической" технологией с рядом недостатков, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Главный бенефициар последовательных гибридов - компания Li Auto миллиардера Ли Сяна. Популярные кроссоверы этой марки оснащаются силовыми установками с бензин-генератором, который не связан с колёсами. Однако Great Wall очень негативно оценивает перспективы такой технологии. Му Фэн заявил, что концерн "скорее умрет, нежели будет выпускать подобные автомобили".

По мнению топ-менеджера, основным источником энергии последовательных гибридов является ископаемое топливо. Запас хода на "чистом" электричестве невелик, экономия горючего сомнительна, а производительность меньше, чем у электромобилей. Great Wall считает, что как минимум в люксовом сегменте будущее за параллельными гибридами: электромоторам отводится вспомогательная роль, а эмоциональную ценность дают ДВС.

Позицию Great Wall не разделяют конкуренты по обе стороны океана, и в Китае у стратегии концерна есть противники. Например, академик Китайской инженерной академии Ян Юйшэн заявил Car News China, что за автомобилями с "удлинителем хода" будущее, и к 2030 году доля таких машин и подключаемых гибридов в Китае составит 55%.