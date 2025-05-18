Kaiyi рассказала о будущих новинках и экспортных планах. В Ибине состоялось встреча топ-менеджеров, на которой были раскрыты планы на пятилетку. До 2030 года Kaiyi выпустит пять новых продуктов и обновит существующие модели. Новинки заявлены для всех сегментов: седаны от компактного до представительского класса, кроссоверы от B- до D-класса; модели будут топливными, гибридными и полностью электрическими, с двумя и четырьмя ведущими колёсами, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

К 2030 году Kaiyi планирует ежегодно выпускать по 300 тысяч машин, выйти на рынки более 80 стран, открыть более 1000 точек продаж. Ставка делается на экспорт и новые источники энергии: за пределами Китая хотят продавать более 50% продукции, также свыше половины выпущенных машин должны быть электрифицированы. К 2030 году Kaiyi хочет войти в десятку крупнейших экспортёров автомобилей в Китае.

В настоящий момент объём производства Kaiyi составляет около 150 тысяч машин, а к концу года количество экспортных рынков увеличится до 50. За рубежом намерены продать 30-40 тысяч автомобилей. Таким образом, за пять лет продажи на внутреннем рынке хотят увеличить примерно на 20%, а экспортные поставки нарастить на 400%. Чтобы реализовать смелый план, Kaiyi построит заводы в Египте, Нигерии и Индонезии.