BMW объяснила переход M2 на 2,0-литровый двигатель. Пресс-служба баварской марки ответила порталу Motor1.com, почему новое гоночное купе M2 с приставкой Racing оснащается "турбочетвёркой" B48 от версии 230i. Даунсайзинг вызван стремлением сократить затраты для молодых гонщиков. Инженеры посчитали, что, уменьшив мощность и вес двигателя, удастся оставить на гоночном болиде стандартную систему охлаждения и тормоза от дорожных моделей BMW, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

BMW M2 Racing дебютировал в конце апреля, и фанаты неоднозначно оценили переход на четырёхцилиндровый мотор, ведь отдача снизилась до 313 лошадиных сил и 420 Нм. Однако баварцы защищают такой подход: для гоночного автомобиля начального уровня, ориентированного на новичков, производительности B48 "вполне достаточно".

Гоночный болид весит почти на три центнера меньше дорожной BMW M2, а коробка передач модифицирована: это автомат ZF, но с семью передачами вместо восьми. Также у версии Racing упрощенный салон и перекомпонована горловина топливного бака. Стартовая цена - 98 тысяч евро, вдвое дешевле, чем у M4 GT4 Evo (от 219 тысяч евро), и почти вшестеро дешевле M4 GT3 Evo (от 578 тысяч евро).

Беспокоиться о переходе дорожных BMW M2 на четыре цилиндра не стоит. Актуальное поколение G87 сохранит шестицилиндровый турбомотор после рестайлинга, но "механика" останется в прошлом, а единственным вариантом трансмиссии будет xDrive. Ближайшей новинкой семейства может быть экстремальный BMW M2 CS.