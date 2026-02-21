Новый мотор Geely и Renault выделяется сверхнизким расходом топлива
Компания Horse Powertrain презентовала новый двигатель.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Motor.
В 2024 году была создана компания Horse Powertrain, 45% которой принадлежит Geely, 45% - Renault Group, а 10% - Aramco, то есть государственной национальной нефтяной компании Саудовской Аравии. Фирму создали, что разрабатывать, производить и поставлять двигатели маркам Renault, Geely, Volvo, Nissan, Mitsubishi и Proton.
Сейчас Horse Powertrain презентовала проект Horse 12 - это трехцилиндровый турбомотор объемом 1,2 литра, что отличается "дизельной" степенью сжатия 17:1, а также впечатляющим показателем теплового коэффициента полезного действия - 44,2%.
По оценкам авторов проекта, автомобиль среднего класса, оборудованный такой установкой, будет расходовать всего 3,3 литра возобновляемого топлива на 100 км - этот показатель сразу на 40% ниже результатов, который показывают современные машины.
