Qırğızıstan lideri Sooranbay Jeenbekov Rusiya prezidenti Vladimir Putinə at və it hədiyyə etdi. Bu barədə RİA Novosti məlumat verir.

Bizimyol.info xəbər verir ki, Putinin "Orlov" titullu atı və Qırğızıstanda xüsusi Taigan cinsindən olan "Şirxan" ləqəbli iti (Rudyard Kipling tərəfindən "The Jungle Book" kitabından pələngin adı Şerhan) hədiyyə olaraq alındığı qeyd edilib.

Qeyd edək ki, fevral ayında Putin Primorski vilayətində autizm xəstəliyi olan azyaşlı qıza küçük hədiyyə etmişdi.

