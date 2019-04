Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

"Cyber" , "Garez" kimi filmlər ilə məhşurlaşan model ve aktrisa Stefanie Sherk evində ölü tapılıb.

Day.Az Azmedia.az-a istinadən bildirir ki, Kanadlı məşhur model və aktrisa Stefanie Sherk evindəki üzgüçülük hovuzunda ölü tapılıb. Sherkin bədənini "Weeds" , "The Bridge" , "Alien" , "The hateful eight" , "the nun" kimi məşhur filmlərdə tanınan həyat yoldaşı Demian Bichir tapıb.



Məşhur aktrisa axırıncı dəfə alış-veriş etmək üçün getdiyi marketdən qayıdarkən görülüb.



Polislərin sözlərinə görə, Bichir evlərindəki hovuzda arvadının cansız bədənini tapıb və onu qurtarmağa çalışıb, lakin bunu bacarmayıb.



Hadisədən qısa müddət sonra Demian Bichir instagram hesabında arvadının ölümü haqqında açıqlama verib.



Tibbi ekspertiza nəticəsində modelin intihar etdiyi məlum olub.



