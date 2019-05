Britaniyanın ITV kanalında yayımlanan müsabiqə tipli verilişdə maraqlı anlar yaşanıb.

Day.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, "The All New Monty Ladies Night 2019" müsabiqəsinin canlı yayımında yüzlərlə tamaşaçının qarşısına çıxan 8 məşhur yarıçılpaq halda rəqs ediblər.

Onlar sinə xərçənginə diqqət çəkmək məqsədi ilə təşkil etdikləri rəqslə zalda oturan tamaşaçıların rəğbətini qazanıblar.

Səhnədə büsqalterini çıxardan tanınmışlar əvvəlcə əlləri ilə sinələrini gizlətsələr də, sonradan sinəsi açıq şəkildə tamaşaçıların qarşısına çıxıblar.

Səhnəyə çıxanlar arasında məşhur tennisçi Martina Navratilov, şou ulduzu Megan Barton-Hanson və başqaları olublar.

Milli.Az efirə gedən kadrlardan seçilən görüntüləri təqdim edir:

