İslamabaddan Mançesterə uçuşa hazırlaşan 702-ci reysdə insident baş verib.

Day.Az oxu.az-a istinadla xəbər verir ki, "Pakistan hava yolları" şirkətinə məxsus təyyarənin qadın sərnişini tualetin qapısı ilə qəza çıxışının qapısını dəyişik salıb.

Uçuşa hazırlaşan zaman sərnişinlərdən biri "təhlükəsizlik kəmərini taxın" elanına əhəmiyyət verməyərək tualet axtarmaq üçün ayağa qalxıb və bu insident yaşanıb. Nəticədə 37 sərnişin təxliyyə edilib, reys isə 8 saat gecikib.

. @Official_PIA flight PK771 bound 2 #Copenhagen #Denmark is 7:30 hours late.Was scheduled to fly at 12:30.Passengers are at the Islamabad Airport since 9 https://t.co/mLUxMzbunF one bothering.#PIA has always embarrassed #Pakistan internationally. @ImranKhanPTI @AviDivPK pic.twitter.com/fjnfRLExE4