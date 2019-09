Çinli mütəxxəsislər hansı mahnıların sürücülərə daha pis təsir etdiyini araşdırıblar.

Day.Az oxu.az-a istinadla xəbər verir ki, onlar təhlükəli davranışa səbəb olan musiqi parçalarını müəyyənləşdiriblər.

Məlum olub ki, rok və bu kimi ağır musiqilər sürəti artırmağa (saatda adi halda olduğundan 8 kilometr çox) sövq qedir.

Ən məşhur təhlükəli mahnılar siyahısına isə "Green Day" pank-qrupunun "American Idiot", Mayli Sayrusun "Party In The USA" və Brüs Sprinqstinin "Born to Run" kompozisiyaları liderlik edir.

Alimlərin fikrincə, sürücülər üçün ən zərərsiz mahnı isə "Led Zeppelin" qrupunun "Stairway to Heaven" əsəridir.

Digər xəbərləri Azərbaycan dilində xüsusi Facebook səhifəmizdə izləyə bilərsiniz.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!