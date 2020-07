Trend BİA Avropada nüfuzlu media resurslarının ilk üçlüyündə yer alıb

Trend BİA Avropada nüfuzlu media resursları reytinqində üçüncü yeri tutub.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, "Feedspot" onlayn xidməti reytinqi xəbərlərin aktuallığı, məlumatın dərc olunması tezliyi, sosial şəbəkələrdə abunəçilərin sayı kimi parametrlər əsasında tərtib edib.

İlk üçlükdə, həmçinin "Euronews" və "POLITICO Europe" nəşrəri yer alıb.

"2020-ci ildə izlənməsi tövsiyə olunan Avropa xəbər saytları" reytinqin ilk onluğuna "EU Reporter", "EURACTIV", "EUobserver Magazine", "The Local Spain - International", "New Europe", "Radio Free Europe / Radio Liberty" və "VoxEurope | European news, cartoons and press reviews" saytları daxil olub.