SOCAR-ın “Kompleks qazma işləri” tresti yeni satınalma müsabiqəsi elan edib (R)

İştirak haqqı və əsas şərtlər toplusunun əldə edilməsi: Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək istəyənlər əlaqələndirici şəxsə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini və müraciət məktubunu (elektron və ya çap) təqdim etməklə əsas şərtlər toplusunu (elektron və ya çap) Azərbaycan və ya ingilis dilində əldə edə bilərlər.

Qeyd olunmuş sənədlər elanın I paraqrafında göstərilmiş tarixədək iş günü ərazində saat 09:00-dan 17:30-a kimi təqdim və qəbul edilə bilər.

İştirak haqqı 250 manat (ƏDV ilə) və ya ekvivalent məbləğdə sərbəst dönərli valyutadır və Satınalan təşkilatın aşağıdakı bank hesabına ödənilməlidir: AZN Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC, AZ38IBAZ38010019449306332120, VÖEN: 9900003871, Müştəri xidməti Departamenti, Kod: 805250, Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944, VÖEN: 9900001881, SWIFT BIK: İBAZAZ2Х ABŞ dolları Intermediary Bank:Deutsche Bank Trust Company Americas,New York S.W.I.F.T: BKTRUS33 ACC # USD 04-164-504 Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan Republic Customer Service Department SWIFT:İBAZAZ2X Beneficiary: State Oil Company of Azerbaijan Republic TAX İD: 9900003871 Account \ IBAN AZ28IBAZ38110018409306332120 USD AVRO Intermediary Bank:Commerzbank AG, Frankfurt am Main S.W.I.F.T: COBADEFF ACC # 400 88 660 3001 Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan Republic " Customer Service Department SWIFT: İBAZAZ2X Beneficiary: State Oil Company of Azerbaijan Republic TAX İD: 9900003871 Account No: AZ08IBAZ38110019789306332120 EUR İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.