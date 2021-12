Meqandan üzr istəyib, təzminat ödəyəcəklər

"The Mail on Sunday" şahzadə Meqan Markldan atası Qomas Markla yazdığı məktubu paylaşdığı üçün üzr istəyib.

Day.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, 2021-ci il mayın 5-də məhkəmə Meqanın qalib olduğunu elan etmişdi. Hakim şahzadənin müəllif hüquqlarının pozulduğunu bildirib.

"Associated Newspapers Limited" nəşriyyat evinin tərkibində olan "The Mail on Sunday" ondan üzr istəyəcək. Eyni zamanda Markla təzminat ödəyəcəklər.

Qeyd edək ki, Meqanla "The Mail on Sunday" və "MailOnline"ın yer aldığı "Associated Newspapers" nəşriyyat evi arasında məhkəmə 3 ildir davam edir.