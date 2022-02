Təranə və Musanın 14 yaşlı qızı Rihannanın mahnısını oxudu

Müğənni Təranə Qumral-Musa Musayev cütlüyünün qızı Sevgim dünyaca məşhur müğənni Rihannanın "Whara have you been" adlı mahnısını ifa edib.

Day.Az xəbər verir ki, bəzi izləyicilər 14 yaşlı ifaçının ifasını tərifləsələr də, tənqidi rəylər yazanlar da tapılıb.