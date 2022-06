Meraya Keri sözləri və musiqisi eyni olmayan mahnıya görə plagiatlıqda ittiham olunur

Dünyaca məşhur ifaçı Meraya Kerinin "All I Want for Christmas Is You" mahnısının plagiat olduğu iddia edilib. Bəstəkar Endi Stoun müəlliflik hüquqlarının pozulması ilə bağlı ondan 20 milyon dollar məbləğində təzminat tələb edir.

Day.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Stounun sözlərinə görə, o, "All I Want For Christmas Is You" mahnısını müğənni eyniadlı milad hitini buraxmamışdan xeyli əvvəl - 1989-cu ildə Neşvildə yazıb, 1993-cü ildə isə mahnı radioda yayımlanıb. Həmin vaxt o, mahnıya klip də çəkdirib.

Kerinin treki isə 1994-cü ildə debüt edib.

Mahnıların sözləri və musiqisi fərqli olsa da, iddiaçı onun razılığı olmadan icad etdiyi addan istifadə etdiyinə görə Meraya Keridən 20 milyon dollar təzminat tələb edir.