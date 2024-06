“Bank of Georgia” erməni separatizminin maliyyələşməsində iştirak edir

Azərbaycan dövlətinin uzun illər ərzində davamlı şəkildə yürütdüyü siyasi, diplomatik və hərbi strategiyanın nəticəsində ölkə ərazilərində mövcudluğunu bir neçə onillik davam etdirmiş erməni separatizmi məhv edilərək tarixin arxivinə göndərilib. Beynəlxalq hüququn yaratdığı şərait və bütün dünya ölkələrinin birmənalı olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması Cənubi Qafqazda artıq yeni geosiyası reallıqların yaranması ilə nəticələnib. Lakin ortaya çıxan yeni siyasi nizamı qəbul etməyən bəzi xarici qüvvələr, onların Ermənistandakı (revanşist) nümayəndələri və keçmiş separatçı quruma yaxın olan şəxslərin əli ilə qondarma Qarabağ mövzusunun yenidən gündəmə gətirilməsi müşahidə olunur.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, cari ilin 17 yanvar tarixində qondarma Qarabağ Respublikasının keçmiş "ombudsmanı" Artak Beqlaryanın rəhbərliyi altında "Artsax Xalqının Maraq və Hüquqlarını Müdafiə Birliyi" (The Union for Protection of the Interests and Rights of the Artsakh People) adlanan qeyri-hökumət təşkilatının yaradıldığı elan edilib. Təşkilatın yaranma missiyası Ermənistanda və bütün dünyada "köçkün" olaraq yaşamağa davam edən qarabağ ermənilərinin kollektiv hüquqlarını müdafiə etmək, onların maraqlarını beynəlxalq platformalarda təmsil etmək, dünyanın diqqətini Qarabağ ermənilərinin məsələlərinə cəlb etmək olaraq qeyd edilir. Bugünədək təşkilatın rəhbər şəxsləri tərəfindən bəzi ölkələrə səfərlər təşkil edilərək erməni diaspor nümayəndələri və ermənipərəst siyasətçilərlə görüşlər gerçəkləşdirilib. Belə ki, cari ilin fevral ayının 1-də ABŞ-da yerləşən Amerika Erməni Milli Komitəsinin (Armenian National Committee of America) təşkilatçılığı ilə gerçəkləşdirilən toplantıda separatçı nümayəndələr ilə ABŞ Konqresmenləri Bred Şerman və Ceyms Kostanın görüşü təşkil edilib.

Şəkil 1. ABŞ Konqresmeni Bred Şermanın iştirakı ilə keçirilmiş görüş

Eyni zamanda analoji fəaliyyətin Fransa erməni diaspor təşkilatlarının dəstəyi ilə də davam etdirildiyini görə bilərik. Bir neçə ay öncə "Artsax Xalqının Maraq və Hüquqlarını Müdafiə Birliyi"-nin rəhbəri olaraq fəaliyyətə başlayan Artak Beqlaryanın Fransanın paytaxtı Paris şəhərinə səfəri təşkil edilib.

Şəkil 2. Artak Beqlaryanın Paris meri Anne Hidalqo tərəfindən mükafatlandırılması, 24 Aprel 2024-cü il, Paris şəhəri

Təşkilat fəaliyyətini vətəndaşlar tərəfindən ediləcək ianələr vasitəsi ilə gerçəkləşdirəcəyini elan edib. Birsözlə "Artsax Xalqının Maraq və Hüquqlarını Müdafiə Birliyi" adı altında davam etdirilən fəaliyyət separatçı mahiyyət daşıyır və məqsədləri geniş ictimaiyətə açıqdır.

Lakin Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla tanınan ərazilərinə qarşı qəsd məqsədi daşıyan bu separatçı fəaliyyətə, daha doğrusu onun maliyyələşməsinə dəstək göstərən xarici bankların fəaliyyəti anlaşılan deyil. Təşkilatın maliyyələşməsində iştirak edən banklar haqda məlumat aşağıdakı kimi qeyd olunur:

İanələrin edilməsi bank köçürmələri və kredit kartları ilə mümkündür və bu proses zamanı əsas hesab Ermənistan mənşəli AMERIABANK-a məxsus olsa da, dollarla ediləcək köçürmələr (USD) üzrə vasitəçi bankın (intermediary bank) CITIBANK NA, NEW YORK, avro (EUR) üzrə RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG, rubl (RUB) üzrə isə AO RAIFFEISEN BANK, MOSCOW olduğu məlum olur.