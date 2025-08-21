Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhər parkının təməlini qoyub

Avqustun 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Kəlbəcər şəhər parkının təməlini qoyub.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

