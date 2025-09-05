“Toyuna hazırlaşırdıq, ocağımız söndü...”
Xəbər verdiyimiz kimi, 26 yaşlı Rüstəm İsmiyevin yüksək sürət səbəbindən törətdiyi yol qəzasında həyatını itirməsi geniş müzakirələrə səbəb olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Rüstəmin atası Şahin İsmiyevin də müzakirələrə qoşulması, gənclərə çağırış etməsi mövzuya diqqəti daha da artırıb.
Ş.İsmiyev bildirib ki, oğlu orta məktəbdə nümunəvi şagird olub, 555 balla İqtisad Universitetinə daxil olub və təhsilini uğurla bitirib:
"Rüstəm çox alicənab, mədəni gənc idi, həmişə aktivliyi ilə seçilirdi, bir neçə xarici dil bilirdi. Lakin avtomobil sevgisi onun həyatını puç etdi".
Mərhumun atası qeyd edib ki, oğlu işə gedərkən qəza törədib: "Biz onun toyuna hazırlaşırdıq, lakin ocağımız söndü. Bütün gənclərə səslənirəm ki, həvəs üçün, adrenalin üçün, avtomobil sevgiləri üçün həyatlarını məhv etməsinlər. Yaxınlarını da düşünsünlər".
