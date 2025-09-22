Şəkidə bədii gimnastika üzrə III MDB Oyunlarının sınaq yarışı keçirilib - FOTO
20-21 sentyabr tarixlərində Şəki Olimpiya İdman Kompleksində "Bədii gimnastika üzrə 30-cu ölkə birinciliyi" keçirildi.
Bu barədə Day.Az Azərbaycan Gimnasitika Federasiyasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, yarış III MDB Oyunları öncəsi sınaq xarakteri daşıyırdı. Ölkənin müxtəlif bölgələrini təmsil edən 13 klubdan 130 gimnast fərdi və qrup hərəkətləri proqramlarında bacarıqlarını nümayiş etdirdi. İştirakçılar balacalar, yeniyetmələr və gənclər yaş kateqoriyaları üzrə halqa, top, lent və gürzlərlə çıxış ediblər.
Birinci günün nəticələri (balacalar):
2017-ci il təvəllüdlülər: 1-ci yer - Leyli Qayıblı ("Ocaq Sport" Klubu), 2-ci yer - Miray Həsənəliyeva (Su İdman Sarayı), 3-cü yer - Nuray Dolçayeva (Sumqayıt OİK).
2016-cı il təvəllüdlülər: 1-ci yer - Zeynəb İsmayılova ("Ocaq Sport" Klubu), 2-ci yer - Suel Kasımova ("Ocaq Sport" Klubu), 3-cü yer - Aylin Gözəlova ("Ocaq Sport" Klubu).
2015-ci il təvəllüdlülər: 1-ci yer - Mira Özel ("Ocaq Sport" Klubu), 2-ci yer - Aminə Sadıxova (Su İdman Sarayı), 3-cü yer - Nilay Pünhanlı ("Ocaq Sport" Klubu).
Qrup hərəkətləri:
Alətsiz proqram - 1 və 2-ci yerlər: "Ocaq Sport" Klubu, 3-cü yer: Abşeron OİK.
Çoxnövçülük və 5 ip proqramı - ilk üçlük: "Ocaq Sport" Klubu.
İkinci günün nəticələri (yeniyetmələr və gənclər):
Yeniyetmələr (2013-2014): 1-ci yer - Amina Novruzova (BGM), 2-ci yer - Mişel Aniskina ("Ocaq Sport" Klubu), 3-cü yer - Sara Atakişiyeva ("Ocaq Sport" Klubu).
Yeniyetmələr (2012): 1-ci yer - Gülnur Məmmədli ("Ocaq Sport" Klubu), 2-ci yer - Məryəm Baloğlanova ("Ocaq Sport" Klubu), 3-cü yer - Zəhra Tahirova (BGM).
Gənclər: 1-ci yer - Azadə Atakişiyeva ("Ocaq Sport" Klubu), 2-ci yer - Şəms Ağahüseynova ("Ocaq Sport" Klubu), 3-cü yer - Fidan Qurbanlı (Zirə Mədəniyyət Mərkəzi).
Bütün gimnastlarımızı uğurlu çıxışlarına görə təbrik edirik!
