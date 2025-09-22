https://news.day.az/azerinews/1782300.html 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun ilk günündə imzalanmış layihələrin ümumi dəyəri açıqlanıb Forumun birinci günündə imzalanmış sənədlərin və layihələrin ümumi dəyəri 5,5 milyard ABŞ dollarından artıq olan bir məbləğə bərabərdir. Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
