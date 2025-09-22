https://news.day.az/azerinews/1782315.html Metroda sıxlıq yarandı - Qatarlar yubanır - FOTO Bakı metrosunda qatarların hərəkətində gecikmələr yaşanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "28 May" stansiyasında ardıcıl olaraq "İçərişəhər"ə gediş qatarları gəlir. Buna görə də stansiyalarda sərnişin sıxlığı yaranıb. Sərnişinlərin sözlərinə görə ardıcıl 3 "İçərişəhər" qatarı gəlib.
Metroda sıxlıq yarandı - Qatarlar yubanır - FOTO
Bakı metrosunda qatarların hərəkətində gecikmələr yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "28 May" stansiyasında ardıcıl olaraq "İçərişəhər"ə gediş qatarları gəlir.
Buna görə də stansiyalarda sərnişin sıxlığı yaranıb.
Sərnişinlərin sözlərinə görə ardıcıl 3 "İçərişəhər" qatarı gəlib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре