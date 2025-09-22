Metroda sıxlıq yarandı

Bakı metrosunda qatarların hərəkətində gecikmələr yaşanıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "28 May" stansiyasında ardıcıl olaraq "İçərişəhər"ə gediş qatarları gəlir. 

Buna görə də stansiyalarda sərnişin sıxlığı yaranıb. 

Sərnişinlərin sözlərinə görə ardıcıl 3 "İçərişəhər" qatarı gəlib. 