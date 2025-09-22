Ceyhun Bayramov rumıniyalı həmkarı ilə görüşüb
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Rumıniyanın xarici işlər naziri Oana Toiu ilə görüşüb.
Day.Az-ın Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, tərəflər enerji təhlükəsizliyi, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, təhsil, kənd təsərrüfatı və turizm sahələrində perspektivləri vurğulayaraq, iqtisadi və ticarət əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
Həmçinin, birgə yaşıl enerji layihələri və Orta Dəhliz çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinin strateji faydaları müzakirə edilib.
C.Bayramov həmkarına regiondakı münaqişədən sonrakı vəziyyət və Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması prosesi barədə də məlumat verib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре