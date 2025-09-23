https://news.day.az/azerinews/1782429.html Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları Nyu-Yorkda görüşüblər 22 sentyabr 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Respublikasının xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Nyu-York şəhərində BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində görüşüblər. Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Xarici İşlər Nazilriyindən məlumat verilib.
Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları Nyu-Yorkda görüşüblər
22 sentyabr 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Respublikasının xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Nyu-York şəhərində BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində görüşüblər.
Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Xarici İşlər Nazilriyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 8 avqust 2025-ci il tarixli Vaşinqton Sülh Sammitinin nəticələrinə əsaslanaraq, nazirlər sülh gündəliyinin irəlilədilməsi üçün mümkün növbəti addımlar barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
Nazirlər dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.
