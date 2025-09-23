"O videolara görə boşanma həddinə çatdıq" - VİDEO
Müğənni Xuraman Şuşalı etirafı ilə diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, çəkdiyi videoların rejissor əri Elçin Məmmədov tərəfindən etirazla qarşılanmasından danışıb.
Sənətçi həmin görüntülərin boşanma həddinə səbəb olduğunu bildirib:
"O, eləmə deyəndə xoşum gəlir. Onu məcbur çəkirəm, bundan xoşbəxt oluram. Bu barədə əməlli qırğınımız olub. Rayonda "çay verərsən?" məsələsini çəkmişdim. Dalaşdıq, dedim, boşanırıq. İlk dəfə idi dedi ki, hə boşanaq. Enerjili xanımam, pozitivəm, o isə sakitdir. 16 ildir ailəliyik, onu indi-indi rayona aparıram. O, evdə oturmağı, mən isə dağa, çaya getməyi sevirəm. Elçin məni öldürüb, pozitivlikdən əsər-əlamətim qalmayıb. O, istəmir, mən istəyirəm".
