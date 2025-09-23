Nəsiminin sözləri qılınclar önündə dayandı, ruhu qorxuları aşdı, irsi məna və nur axtaranlar üçün bir yola çevrildi - İSESCO baş direktoru
Heydər Əliyev Mərkəzində "Nəsimi - Şer, Mənəviyyət, İncəsənət Festivalı"nın təntənəli açılışı keçirilib. Festival Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təşkil olunub, Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə Ümumdünya İslam Təşkilatı (ISESCO) ilə tərəfdaşlıq əsasında reallaşıb.
Trend xəbər verir ki, festivalın açılışında "Əbədi həqiqətin axtarışında" mövzusunda Beynəlxalq Forum keçirilib.
Forumda Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan, Özbəkistan, Kanada, Almaniya, İran, İraq, Oman, Tacikistan və digər ölkələrdən təxminən yetmiş tədqiqatçı və alim iştirak edib.
Festival iştirakçılarına video-müraciətində ISESCO-nun baş direktoru Səlim bin Məhəmməd Əl-Malik bu əlamətdar hadisənin əhəmiyyətini ifadəli şəkildə vurğulayıb. O qeyd edib ki, bu nəcib təşəbbüsün bir hissəsi olmaq, Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə fəaliyyət göstərmək imkanı əldə etmək ISESCO üçün böyük şərəfdir.
"O möhtəşəm Nəsimi Festivalında biz ruhun və cəsarətin səsini hörmətlə anırıq, səsin əks-sədası əsrlər boyu yayılır. Nəsimi axtarışda olan şair idi; onun şeirləri mahnılara çevrilir, misraları həqiqətə çevrilir , həyatı özü bir şəhadət idi, ürəyi isə bizə olan məhəbbətlə döyünürdü. Qaranlıq bir dövrdə doğulmuş Nəsimi insanlıqda İlahi varlığı elan etmiş və hər hərfdə müqəddəsliyin əksini görmüşdür. Bu inam ona həyatına başa gəldi, lakin şəhadəti onu əbədiyyətlə taclandırdı.
Onun sözləri qılınclara qarşı möhkəm dayandı, ruhu qorxuları dəf etdi və irsi mənasını və işığını axtaranlar üçün yol oldu. O, Rumi, Həfiz və İbn Ərəbi kimi əbədi səslərlə eyni sıradadır - inancı möcüzəyə, səssizliyi axtarışa, sözləri qanadlara çevirənlər. Nəsiminin Azərbaycan, fars və ərəb dillərində səslənən poeziyası birlik ritmini və səmimiyyət qoxusunu daşıyır", - deyə ISESCO baş direktoru bildirib.
Onun sözlərinə görə, Nəsimi göstərdi ki, poeziya, fəlsəfə və mənəviyyət vəhdətdə olanda iman düşüncədə inkişaf edir, ibadət düşüncədə çiçəklənir və sivilizasiya yüksəlir.
Qeyd edək ki, 2018-ci ildən keçirilən festival ənənə halını alıb və nəsil və mədəniyyətləri birləşdirməyə, dialoqa dəstək verməyə, böyük mütəfəkkir və şair İmadəddin Nəsiminin zəngin irsini müasir incəsənət prizmasından təqdim etməyə xidmət edən vacib mədəni platformadır. Bu il, 23-25 sentyabr tarixlərində, Bakı və Şamaxı şairin fəlsəfi və ədəbi irsinin öyrənilməsinə həsr olunmuş, ədəbiyyat, teatr və musiqi sahələrində geniş proqram mərkəzlərinə çevrilir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре