https://news.day.az/azerinews/1782575.html Qubada ayılar daha bir kəndə hücum etdilər - Təhlükə böyüyür Quba rayonunda ayılar daha bir kəndə hücum ediblər. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu dəfə ayılar rayonun Xanagah kəndinə hücum edərək, sakinlərə məxsus inək və balasını yaralayıblar. Sakinlərin sözlərinə görə, kənd ərazisində və kəndə yaxın meşəlik ərazidə gəzmək artıq təhlükəli hal alıb.
Qubada ayılar daha bir kəndə hücum etdilər - Təhlükə böyüyür
Quba rayonunda ayılar daha bir kəndə hücum ediblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu dəfə ayılar rayonun Xanagah kəndinə hücum edərək, sakinlərə məxsus inək və balasını yaralayıblar.
Sakinlərin sözlərinə görə, kənd ərazisində və kəndə yaxın meşəlik ərazidə gəzmək artıq təhlükəli hal alıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре