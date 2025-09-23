Birinci xanım Mehriban Əliyeva Nyu-Yorkda “Gələcəyi birlikdə qurmaq” adlı ziyafətdə iştirak edib

Sentyabrın 23-də Nyu-Yorkda ABŞ-ın Birinci xanımı Melaniya Trampın adından "Gələcəyi birlikdə qurmaq" adlı ziyafət verilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak edib.

