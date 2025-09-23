https://news.day.az/azerinews/1782717.html Birinci xanım Mehriban Əliyeva Nyu-Yorkda “Gələcəyi birlikdə qurmaq” adlı ziyafətdə iştirak edib Sentyabrın 23-də Nyu-Yorkda ABŞ-ın Birinci xanımı Melaniya Trampın adından "Gələcəyi birlikdə qurmaq" adlı ziyafət verilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak edib. Xəbər yenilənəcək
