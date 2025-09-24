https://news.day.az/azerinews/1782836.html Baş məşqçinin evi qarət olundu Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Roberto Martinesin Kaskais qəsəbəsindəki evi qarət olunub. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "The sun" nəşri yazıb. Bildirilib ki, oğrular evə daxil olaraq bir milyon avrodan çox dəyəri olan qızıl-zinət əşyaları və bahalı saatları aparıblar.
Qeyd edək ki, Roberto Martines 2023-cü ildən Portuqaliya yığmasını çalışdırır.
