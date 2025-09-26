Müğənninin canlı yayımda halı PİSLƏŞDİ

Space Tv-də yayımlan verilişlərin birində gərgin anlar yaşanıb. 

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, proqramın qonaqlarından olan müğənni Ofelya Şabanovanın canlı yayımda halı pisləşib.

Buna səbəb isə efirə edilən zəng olub. Həmin xanımın sənətçinin qardaşı barədə dediyi sözlər Ofelyanı haldan-hala qoyub.

Vəziyyət o həddə çatıb ki, efirə təcili yardım gəlib.

Sözügedən kadrları təqdim edirik: