https://news.day.az/azerinews/1783433.html Müğənninin canlı yayımda halı PİSLƏŞDİ - Təcili yardım gəldi - VİDEO Space Tv-də yayımlan verilişlərin birində gərgin anlar yaşanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, proqramın qonaqlarından olan müğənni Ofelya Şabanovanın canlı yayımda halı pisləşib. Buna səbəb isə efirə edilən zəng olub. Həmin xanımın sənətçinin qardaşı barədə dediyi sözlər Ofelyanı haldan-hala qoyub.
Müğənninin canlı yayımda halı PİSLƏŞDİ - Təcili yardım gəldi - VİDEO
Space Tv-də yayımlan verilişlərin birində gərgin anlar yaşanıb.
Buna səbəb isə efirə edilən zəng olub. Həmin xanımın sənətçinin qardaşı barədə dediyi sözlər Ofelyanı haldan-hala qoyub.
Vəziyyət o həddə çatıb ki, efirə təcili yardım gəlib.
Sözügedən kadrları təqdim edirik:
