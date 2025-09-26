Türkiyəli məşhurlar Bakıda

Türkiyənin məşhur aktyorları paytaxtımızın qonağıdırlar.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onların Bakıya gəlmə səbəbi "Türkiyə-Azərbaycan Türk Film Günləri"dir. 

Onların sırasında Yeşilçam ulduzu Hülya Koçyiğit, serial və filmlərdən tanınan aktyorlar Berk Oktay, Anıl Altan və Duyğu Sönmez var.

Milli.Az Hülya Koçyiğit və Anıl Altanın şəhərimiz barədə təəssüratlarını bildirən paylaşımlarını təqdim edir: