https://news.day.az/azerinews/1783469.html Türkiyəli məşhurlar Bakıda - Aralarında "Yeşilçam" əfsanəsi də var - VİDEO Türkiyənin məşhur aktyorları paytaxtımızın qonağıdırlar. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onların Bakıya gəlmə səbəbi "Türkiyə-Azərbaycan Türk Film Günləri"dir. Onların sırasında Yeşilçam ulduzu Hülya Koçyiğit, serial və filmlərdən tanınan aktyorlar Berk Oktay, Anıl Altan və Duyğu Sönmez var.
Türkiyəli məşhurlar Bakıda - Aralarında "Yeşilçam" əfsanəsi də var - VİDEO
Türkiyənin məşhur aktyorları paytaxtımızın qonağıdırlar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onların Bakıya gəlmə səbəbi "Türkiyə-Azərbaycan Türk Film Günləri"dir.
Onların sırasında Yeşilçam ulduzu Hülya Koçyiğit, serial və filmlərdən tanınan aktyorlar Berk Oktay, Anıl Altan və Duyğu Sönmez var.
Milli.Az Hülya Koçyiğit və Anıl Altanın şəhərimiz barədə təəssüratlarını bildirən paylaşımlarını təqdim edir:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре