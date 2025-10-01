https://news.day.az/azerinews/1784602.html AMEA-da 2020-2023-ci illərdəki qanun pozuntuları ilə bağlı araşdırma aparılır - Baş Prokuror Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında 2020-2023-ci illərdəki qanun pozuntuları ilə bağlı araşdırma hərtərəfli aparılır. Day.Az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Baş prokuror Kamran Əliyev deyib. O qeyd edib ki, həmin cinayət işində bir neçə epizod üzrə istintaq aparılıb:
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında 2020-2023-ci illərdəki qanun pozuntuları ilə bağlı araşdırma hərtərəfli aparılır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Baş prokuror Kamran Əliyev deyib.
O qeyd edib ki, həmin cinayət işində bir neçə epizod üzrə istintaq aparılıb:
"Məndə olan məlumata görə artıq bəzi epizodlarda ibtidai istintaq tamamlanıb. Cinayət işləri baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Zərurət olarsa, bu barədə əlavə məlumat veriləcək".
