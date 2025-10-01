https://news.day.az/azerinews/1784645.html Azərbaycan heç vaxt müharibə tərəfdarı olmayıb - Baş prokuror Azərbaycan heç zaman müharibə tərəfdarı olmayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Baş prokuror Kamran Əliyev 1oktyabr- Azərbaycan Respublikasının prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günü və Azərbaycan Prokurorluğunun yaradılmasının 107-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə deyib.
Azərbaycan heç zaman müharibə tərəfdarı olmayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Baş prokuror Kamran Əliyev 1oktyabr- Azərbaycan Respublikasının prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günü və Azərbaycan Prokurorluğunun yaradılmasının 107-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə deyib.
O, qeyd edib ki, biz məcbur olub müharibə etmişik, şəhidlər vermişik.
"Birgə Bəyannamənin ABŞ-də imzalanması Azərbaycanın müharibədəki qələbəsindən sonra siyasi qələbəsidir. Orada həm də Azərbaycana tətbiq edilən sanksiya-907-ci düzəliş ləğv edildi və icrasını dayandırdı. Bu da ölkə liderinin diplomatik sahədə ən əsas uğurlarından biridir".
