Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktorunun əmək müqaviləsinə xitam verildi Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Ceyhun Kərəmovun öz ərizəsi əsasında əmək müqaviləsinə xitam verilib. Bu barədə Day.Az-а nazirliyin Mətbuat Xidməti məlumat verib. Qeyd edək ki, direktor vəzifəsinin müvəqqəti icrası agentliyin direktor müavini Simnar Mamedova həvalə olunub.
