Günəş sistemindəki peyklərdən biri yaşayışa əlverişli ola bilər - Alimlər Alimlər Saturnun Enseladus adlı peykində həyat əlamətlərinə işarə edə biləcək yeni üzvi molekullar aşkar ediblər. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Tədqiqatçılar bu tapıntının buzlu peykin yaşayış üçün əlverişli ola biləcəyinə dair ehtimalları artırdığını bildirirlər.
Tədqiqatçılar bu tapıntının buzlu peykin yaşayış üçün əlverişli ola biləcəyinə dair ehtimalları artırdığını bildirirlər. Enseladusun yaşayış potensialı alimlərin uzun müddətdir diqqət mərkəzindədir. Buna səbəb onun səthinin altında mövcud olan fəal okeanın olmasıdır.
Alimlər qeyd edirlər ki, bu nəticələr Enseladusun həyat üçün potensial məkan ola biləcəyinə dair ən güclü sübutlardan biridir.
