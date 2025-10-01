Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İtaliya Prezidenti ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella ilə görüşüb".