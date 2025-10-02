https://news.day.az/azerinews/1785126.html Bu ölkədə xəstəlik daşıyıcısı olan ağcaqanadlar aşkarlanıb Alimlər iqlim dəyişikliyi səbəbindən Böyük Britaniyada tropik xəstəlik daşıyıcısı olan ağcaqanadların yayıla biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər. Day.Az bu barədə ölkənin yerli KİV-lərinə istinadən xəbər verir.
Bu ölkədə xəstəlik daşıyıcısı olan ağcaqanadlar aşkarlanıb
Alimlər iqlim dəyişikliyi səbəbindən Böyük Britaniyada tropik xəstəlik daşıyıcısı olan ağcaqanadların yayıla biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər.
Day.Az bu barədə ölkənin yerli KİV-lərinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Böyük Britaniyanın Səhiyyə Təhlükəsizliyi Agentliyinin tədqiqat qrupları ölkədə iki təhlükəli növün: misir ağcaqanadının və Asiya pələngi və ya meşə ağcaqanadının izinə düşüblər.
Bu ağcaqanadlar ilk dəfə ölkədə qeyri-yerli həşəratların aşkarlanması üçün qurulmuş xüsusi tələ vasitəsilə aşkarlanıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре