"Apple"ın ən güclü cihazları bəlli oldu - Hansı "iPhone" siyahıdadır?
Xəbər verdiyimiz kimi, "Apple" sentyabr ayında böyük maraqla gözlənilən "iPhone 17" seriyasını təqdim edib. Yeni modellərin satışa çıxmasının ardından açıqlanan "Apple" cihazlarının performans sıralaması texnologiya həvəskarlarının diqqətini çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, əvvəllər reytinqində ilk 10 yeri əsasən M seriyalı çiplərlə təchiz edilən iPad modelləri tuturdu. Lakin "iPhone 17" seriyasının bazara çıxması ilə bu vəziyyət dəyişib. Artıq siyahıda Air modeli istisna olmaqla bütün yeni "iPhone 17" versiyaları yer alıb.
Sentyabr ayı nəticələrinə görə, "Apple"ın ən güclü cihazı 2.928.327 bal toplayan 11 düymlük "iPad Pro 2024" olub. İkinci yerdə həmin modelin 13 düymlük versiyası, üçüncü yerdə isə "iPad Air 2025 (13 düym)" qərarlaşıb - bu model 2.386.931 bal toplayıb.
Dördüncü yerdə 2.374.676 bal ilə "iPhone 17 Pro Max", beşinci yerdə isə 2.320.908 balla "iPhone 17 Pro" yer alıb. Standart "iPhone 17" isə 2.106.644 balla ilk onluğun son pilləsində qərar tutub.
Siyahının ümumi mənzərəsi göstərir ki, yeni A19 Pro çipi ilə təchiz edilən "iPhone 17" modelləri performans baxımından əvvəlki nəsilləri geridə qoyub və iPad seriyasına ciddi rəqibə çevrilib.
