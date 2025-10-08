https://news.day.az/azerinews/1786675.html Azərbaycan müdafiə naziri Türkiyədə səfərdədir Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə müdafiə nazirlərinin 12-ci üçtərəfli görüşündə iştirak etmək üçün Türkiyədə səfərdədir Bu barədə Day.Az-а Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bu barədə Day.Az-а Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, qardaş ölkəyə səfər çərçivəsində general-polkovnik Z.Həsənovun Ankarada türkiyəli və gürcüstanlı həmkarları ilə ikitərəfli və üçtərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
