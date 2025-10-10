https://news.day.az/azerinews/1787225.html Rüfət Nasosnu əsəbiləşib Zaurun efirindən GETDİ - VİDEO Meyxanaçı Rüfət Nasosnu canlı efirdə əsəbiləşərək verilişi tərk edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə aparıcı Zaur Nəbioğlunun verdiyi sualdan sonra baş verib. Məlumata görə, söhbət meyxanaçılar arasında bir məclisdə yaşanan pul qalmaqalından açılıb. Aparıcının bu mövzu ilə bağlı verdiyi sual Rüfəti qəzəbləndirib.
