Azərbaycanda bu əraziyə qar yağdı

Laçın rayonuna qar yağır.

Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, bu gün səhər saatlarından başlayaraq rayonun bir neçə kəndinə qar yağmağa başlayıb.

Qar hazırda rayonun Minkənd kəndi, Malıbəyli, Bozlu və Soyuqbulaq kəndlərinə yağır.

Hazırda qar davam edir və havanın temperaturu 1 dərəcəni göstərir.