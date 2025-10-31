Həftədə ən azı 2 dəfə bu balığı yeyin - Həkim məsləhəti
Həkimlər bildirirlər ki, balıq orqanizm üçün ən vacib zülal və omeqa-3 mənbələrindən biridir. Xüsusilə somon, skumbriya, sardina və siyənək kimi yağlı balıqların həftədə ən azı iki dəfə qidalanmaya daxil edilməsi ürək, beyin və immun sistemini qorumaqda mühüm rol oynayır.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az faydalarını təqdim edir:
Mütəxəssislər vurğulayır ki, bu balıqlarda olan omeqa-3 yağ turşuları qan damarlarının elastikliyini qoruyur, xolesterin səviyyəsini tənzimləyir və infarkt riskini azaldır.
Kardioloq Dr. Mehmet Uçar qeyd edir: "Balıq yeməyən insanlarda ürək-damar xəstəliklərinə tutulma riski təxminən 30 faiz daha yüksək olur."
Yağlı balıqlar beyin hüceyrələrinin bərpasını sürətləndirir, yaddaşı və diqqəti gücləndirir. Xüsusilə yaşlılarda demensiya və Alzheymer xəstəliyinə qarşı qoruyucu təsir göstərir.
Balıq tərkibindəki D vitamini, sink və selen sayəsində dərinin elastikliyini artırır, göz torluğunu gücləndirir və iltihab proseslərini azaldır.
Pediatrlar uşaqlara həftədə bir neçə dəfə balıq yeməyi tövsiyə edir. Çünki balıq beyin inkişafı, boy artımı və sinir sisteminin sağlam fəaliyyəti üçün əsas qidalardan biridir.
Həkimlər balığı qızartmadan çox buğda, sobada və ya manqalda bişirməyi məsləhət görürlər. Belə halda faydalı yağ turşuları qorunur və qida daha az kalorili olur.
Nəticə: Sağlam qalmaq, ürək və beyin fəaliyyətini gücləndirmək üçün həftədə ən azı iki dəfə somon, skumbriya, sardina və ya siyənək kimi yağlı balıqları yemək sadə, amma təsirli sağlamlıq vərdişidir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре