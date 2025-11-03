https://news.day.az/azerinews/1792866.html "Neftçi" İdman Klubunun rəhbərliyində kadr dəyişikliyi olub "Neftçi" İdman Klubunun rəhbərliyində kadr dəyişikliyi olub. İdarəetmə aparatının rəhbəri Sadıq Sadıqov öz istəyi ilə vəzifəsindən azad edilərək klubun İdarə Heyəti sədrinin müşaviri vəzifəsinə təyinat alıb.
"Neftçi" İdman Klubunun rəhbərliyində kadr dəyişikliyi olub
"Neftçi" İdman Klubunun rəhbərliyində kadr dəyişikliyi olub. İdarəetmə aparatının rəhbəri Sadıq Sadıqov öz istəyi ilə vəzifəsindən azad edilərək klubun İdarə Heyəti sədrinin müşaviri vəzifəsinə təyinat alıb.
Day.Az xəbər verir ki, buna qədər İdarə Heyəti sədrinin müşaviri vəzifəsini tutan Fərəc Əliyev isə klubun İdarə Heyəti sədrinin müavini və klubun icraçı direktoru əvəzi təyin edilib.
Qeyd etmək lazımdır ki, icraçı direktor vəzifəsi İdarəetmə aparatının rəhbəri vəzifəsinin yerinə təsis edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре