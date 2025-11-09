https://news.day.az/azerinews/1794186.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstaqram" səhifəsində 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib.
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstaqram" səhifəsində 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Qoy, sonsuz qürur mənbəyimiz olan üçrəngli bayrağımız sülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin, tolerantlığın hökm sürdüyü doğma Vətənimizin səmasında əbədi dalğalansın!".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре