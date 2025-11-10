Baş və boyun xərçənginə niyə gec diaqnoz qoyulur?
Baş və boyun nahiyəsində yaranan xərçənglər çox zaman gec mərhələdə və ya səhv diaqnozla müəyyən edilir. Mütəxəssislərin fikrincə, bunun əsas səbəbləri arasında simptomların düzgün qiymətləndirilməməsi, biopsiyadan çəkinmə, psixoloji inkar və diaqnostik imkanların məhdudluğu dayanır.
Milli.Az xəbər verir ki, bu sahədəki ən ciddi problemlərdən biri, xərçəng əlamətlərinin - məsələn, ağızda uzunmüddətli yaralar, səsin dəyişməsi və udma çətinliyi kimi simptomların - çox vaxt sadə infeksiya kimi qəbul edilməsidir. Həm xəstələr, həm də bəzən həkimlər bu əlamətləri bakterial və ya göbələk mənşəli xəstəliklərlə səhv salaraq müalicəyə gec başlayırlar.
Bəzi pasiyentlər isə biopsiya prosedurundan qorxduqları və ya mümkün diaqnozu qəbul etmək istəmədikləri üçün həkimə müraciəti təxirə salırlar. Eyni zamanda, kiçik şəhər və rayonlarda endoskopiya, laringoskopiya kimi xüsusi müayinə vasitələrinə çıxışın məhdudluğu da prosesi çətinləşdirir. Biopsiya nümunələrinin laboratoriyalara gec göndərilməsi isə diaqnozun qoyulmasını daha da ləngidir.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, xəstəliyin erkən mərhələdə aşkarlanması həm sağ qalma şansını, həm də həyat keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Xərçəng hələ dəriyə, limfa düyünlərinə və ya sümüklərə yayılmamışkən müəyyən edilərsə, daha sadə və estetik baxımdan qənaətbəxş müalicə üsulları tətbiq etmək mümkündür.
